Mezőgazdaság

A kormány 1200 hektár állami földdel segíti a hátrányos helyzetű települések lakosságát

Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Földügyi Központ nyilvános pályázatot hirdetett települési önkormányzatok számára, melynek keretében állami földek ingyenes használatára szerezhettek jogosultságot. 2019.09.26 08:30 MTI

A szociálisan rászorulók megsegítése érdekében indított program keretében 17 megye 109 települése nyújtott be sikeres kérelmet - mondta el Nagy István agrárminiszter az MTI-nek. Így, a kormány döntése alapján 371 földterület, összesen több mint 1230 hektár állami föld kerül 5 és 15 év közötti időszakra ingyenesen a települési önkormányzatok használatába.



Az agrártárca vezetője elmondta: a kormány kiemelt célja a magyar falvak támogatása, agrárgazdasági lehetőségeik kibővítése, a rászoruló vidéki emberek megsegítése. A Magyar Falu Program célkitűzéseivel összhangban az Agrárminisztérium és a Nemzeti Földügyi Központ pályázata elősegíti a helyi közfoglalkoztatás és a vidéki munkaerő-piaci lehetőségek bővítését, valamint támogatja a helyben termelt, egészséges mezőgazdasági termékek előállítását, így kitörési lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű települések lakossága számára.



A pályázat segítségével változatos művelési ágú (szántó, legelő, gyümölcsös, fásított terület, stb.) földek kerülnek tartós önkormányzati használatba, így az érintett települések lehetőségei is igen szélesek a földhasználat módja szerint.



Nagy István arról is tájékoztatta az MTI-t, hogy a Nemzeti Földügyi Központ a kormány döntése alapján hamarosan megköti az ingyenes vagyonkezelési szerződéseket az érintett településekkel. A vagyonkezelői jogviszony alapján az önkormányzatok jogosultak lesznek valamennyi, a földekhez kapcsolódó agrártámogatás lehívására, így a földek jövedelemtermelő-képessége maximálisan az önkormányzatoknál hasznosul.



Az önkormányzatok ingyenes földhasználati programja újabb lehetőséget nyújt a magyar vidék további felzárkóztatására, segítséget ad a hátrányosabb helyzetű települések agrárgazdasági pozícióinak megerősítésére és a szociálisan rászorulók támogatására - fogalmazott a miniszter.