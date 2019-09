Bűncselekmény

A BRFK vádemelést javasol a februári fogolyszökés ügyében

A BRFK befejezte a nyomozást, és vádemelést javasol a Fővárosi Főügyészségnek a februárban a Fővárosi Törvényszékről megszökött férfi ügyében - jelentette be Pál Adrián, a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese budapesti sajtótájékoztatóján szerdán.



A gyanúsításban szereplő 15 rendbeli bűncselekmény között van olyan is, amelyért a törvény szerint akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható.



Sz. Károly gyanúsított február 15-én a Fővárosi Törvényszék Markó utcai épületéből egy tárgyalásról szökött meg, megszerezte egy őr fegyverét, az utcán egy autóst kényszerített arra, hogy segítse a menekülésben. A XV. kerületi Nyírpalota út és Szentmihályi út kereszteződésében sikerült feltartóztatni, majd a rendőrök - figyelmeztetés után - több lövést adtak le rá. Sz. Károly azóta felépült életveszélyes sérüléseiből.