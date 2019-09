Gólyahír

Demeter Márta gyermeket vár

hirdetés

Gyermeket vár Demeter Márta, az LMP egykori társelnöke. A politikus a Facebook-oldalán jelentette be a hírt.



"A tavalyi országgyűlési választásokat követően eldöntöttük, hogy bármit is hozzon a jövő, az EP-választások után megpróbálkozunk a családalapítással" - mondta el a politikus az Alfahír.hu-nak.



"Ez most sem változott, természetesen a család az első, de az aktív politikai tevékenységet folytatni fogom" - mondta arra a kérdésre, hogy mennyire írja át politikai terveit a közelgő anyasága.



Újabb gólyahír: a napokban született meg Dúró Dóra és Novák Előd negyedik gyermeke, Novák Zente Levente.