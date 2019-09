Tisztifőorvos

A bárányhimlő elleni kötelező védőoltásból nincs hiány

hirdetés

A bárányhimlő elleni kötelező védőoltás rendelkezésre áll, az oltási program szeptemberben elindult - közölte az országos tisztifőorvos kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.



Müller Cecília elmondta, azok a gyerekek kapják meg most szeptemberben az első oltást, akik 2018 augusztusában születtek, az ismétlő oltást pedig 16 hónapos korban adják. Most körülbelül nyolcezer gyerek kapja meg a vakcinát - tette hozzá.



Közölte, a kötelező védőoltás rendelkezésre áll, az oltóanyag már augusztusban az orvosoknál volt.



Müller Cecília elmondta, évente 28 ezer és 52 ezer között van a bárányhimlős megbetegedések száma, tehát indokolt volt a kötelező oltási rendbe emelni a betegség elleni vakcinát. Ezzel tizenkettőre emelkedett az életkorhoz köthető kötelező védőoltások száma.



A tisztifőorvos - mérföldkőnek nevezve a bárányhimlőoltás kötelezővé tételét - kiemelte, annak bevezetése tovább javítja a magyarországi járványügyi helyzetet, ami eddig is kiváló volt Európában.



Jelezte, a bárányhimlő az összes - kötelezően jelentett - fertőzéses megbetegedések feléért felelős, ezért is volt indokolt az oltás bevezetése. Annak beadása után a gyerekek életük során védettek lesznek, nem fogják a vírust hordozni, amely egyes esetekben felnőttkorban is okozhat problémát: egy legyengült immunrendszer esetén övsömör formájában jelentkezhet.



A bárányhimlő elleni oltás hiányáról szóló sajtóinformációkra reagálva Surján Orsolya helyettes országos tisztifőorvos elmondta, Magyarországon e betegség megelőzését szolgáló vakcinából két típusú oltás van forgalomban, hiány nem a kötelező védőoltásból van.



Müller Cecília hozzátette, a szakmai szabályok szerint egy védőoltási sorozatot azzal a készítménnyel kell befejezni, amelyikkel elkezdték. Ugyanakkor véleménye szerint nincs ok az aggodalomra, hiszen ha a gyerek az első oltást megkapta, akkor már élvez egyfajta védettséget, így az emlékeztető oltás időben kicsit kitolható.



Surján Orsolya beszélt a betegbiztonság fontosságáról is, ezzel kapcsolatban elmondta, az elmúlt időszakban több jogszabályváltozás is életbe lépett ezen a területen. Az egyik ilyen az infekciókontroll-rendelet, amely az eddigieknél több segítséget nyújt az egészségügyi szolgáltatóknak belső szabályzatuk kialakításához.