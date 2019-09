Önkormányzat

Időseket támogató 'okosotthon" szolgáltatást vezetett be az V. kerület

A program keretében egyedül élő idősek otthonait szerelik fel digitális eszközökkel, amellyel enyhíteni kívánják a magányukat és növelni a biztonságérzetüket. 2019.09.19

Magyarországon egyedülálló innovatív idősügyi szolgáltatást vezetett be az V. kerületi önkormányzat, az úgynevezett "okosotthon" program keretében egyedül élő idősek otthonait szerelik fel digitális eszközökkel, amellyel enyhíteni kívánják a magányukat és növelni a biztonságérzetüket - tájékoztatta a belvárosi önkormányzat csütörtökön az MTI-t.



A program elsődleges célja az abban résztvevő - 65 évet betöltött, egyedülálló, otthonát korlátozottan elhagyni képes, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevő - idős emberek életminőségének javítása - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Mint írták, a szolgáltatás keretében monitorozzák a fiziológiai állapotot, nyomon követik a mozgást. Riasztást eredményez a mozdulatlanság és az eszméletvesztés, érzékelik a betörést, valamint video chat szolgáltatással segítik elő a programban résztvevők társadalmi kapcsolatait.



A jelzéseket fogadó központi rendszer a normális életviteltől eltérő események azonosítását a mesterséges intelligencia alkalmazásával képes felismerni - olvasható a közleményben.



Közölték, a kerület amerikai mintára fejleszti ezeket az "okosotthonokat" annak érdekében, hogy a bentlakásos intézménybe való bekerülés elkerülhető, de legalábbis elhalasztható legyen.



A közlemény szerint Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP) kerületi polgármester a fejlesztésről beszámoló csütörtöki rendezvényen elmondta az is, hogy nemrég a Balassi Bálint utcában adták át a szolgáltatások széles körét nyújtó, a 21. századnak megfelelő idősklubot, amely teljes körűen felújított helyiségekkel rendelkezik.



Továbbá közölte azt is, hogy ligetté alakítják a Podmaniczky teret és épül a Belvárosi Sportközpont is.