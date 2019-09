Diplomácia

Magyarországra látogat a török elnök

November 7-én megrendezik a magyar-török felső szintű stratégiai tanács újabb ülését, amelynek keretében Recep Tayyip Erdogan török elnök is Magyarországra látogat. 2019.09.19 15:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

November 7-én Magyarországra látogat Recep Tayyip Erdogan török elnök - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a Türk Tanács külügyminiszteri találkozójának keretében Szijjártó Péter kétoldalú tárgyalást folytatott Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel Budapesten.



A miniszterek megállapodtak abban, hogy november 7-én megrendezik a magyar-török felső szintű stratégiai tanács újabb ülését, amelynek keretében Recep Tayyip Erdogan török elnök is Magyarországra látogat.



A kétoldalú kapcsolatok folyamatos fejlesztése érdekében Törökország öt új tiszteletbeli konzult nevez ki Magyarországon, emellett megállapodás született arról is, hogy Törökország támogatja Magyarország tagságát az UNESCO végrehajtó tanácsában - fogalmaz a közlemény.



A külügyminiszterek szerint nagy siker, hogy idén 400 török diák pályázott a 150 magyarországi ösztöndíjas helyre.



Szijjártó Péter üdvözölte, hogy Bulgáriában aláírták a Török Áramlat gázvezeték bulgáriai szakaszának kivitelezési szerződését, mivel így reális esély van arra, hogy 2021-re Törökországon keresztül is érkezik gáz Közép-Európába - írta a KKM.