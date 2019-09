Környezetvédelem

Kaposváron háznál gyűjtik a használt étolajat az év végétől

Kaposvár mind a 27 ezer háztartása 3 literes, szűrővel ellátott gyűjtőedényt kap, a társasházak lépcsőházainál 60 literes konténereket is elhelyeznek, továbbá két gyűjtőjárművet vásárolnak. 2019.09.18

Bevezeti Magyarországon elsőként a használt étolaj házhoz menő gyűjtését ez év végére Kaposvár - jelentette be Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester a somogyi megyeszékhelyen szerdán sajtótájékoztatón.



A politikus közölte, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatását élvező 300 millió forintos fejlesztés keretében Kaposvár mind a 27 ezer háztartása 3 literes, szűrővel ellátott gyűjtőedényt kap, a társasházak lépcsőházainál 60 literes konténereket is elhelyeznek, továbbá két gyűjtőjárművet vásárolnak.



Az edényeket chipekkel látják el, hogy mérni lehessen, ki, milyen gyakran, mennyi olajat gyűjt és ad le - tette hozzá.



Szita Károly közlése szerint azért határozták el a gyűjtés megszervezését, mert bár a Mol-benzinkutaknál átveszik a bioüzemanyag-készítéshez használható fáradt étolajat, még mindig kevesen élnek vele: az országban évente keletkező 50 ezer tonna ilyen olajnak a fél százalékát sem adja le a lakosság.



A használt étolaj dugulást idéz elő a lefolyókban, élővízbe jutva cseppenként ezer liter vizet tesz szennyezetté, de a talajra öntve is komoly károkat okoz - hívta fel a figyelmet.



Szita Károly azt mondta: nem tudják, mennyi használt étolaj keletkezik Kaposváron, de remélik, hogy a kezdeményezés révén a 30 százaléka a gyűjtőedényekbe kerül, és a kaposvári gyakorlat országossá válik.