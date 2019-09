Bíróság

Felmentette a bíróság a lopott árammal gyermekük halálát okozó szülőket

Jogerősen felmentette a Nyíregyházi Törvényszék azt a tiszavasvári férfit és nőt, akiknek hároméves fia 2015-ben halálos áramütést szenvedett a lakásukban lévő, lopott árammal működtetett hűtőszekrény miatt.

Resán Dalma, a törvényszék sajtószóvivője az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, a bíróság még július 2-án mentette fel a szülőket a gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt emelt vád alól, az ítélet ellen viszont fellebbezést jelentett be az ügyészség.



A fellebbviteli főügyészség később visszavonta az ügyészi fellebbezést, így a bíróság elsőfokú ítélete jogerőre emelkedett - tette hozzá a szóvivő.



A tényállás szerint a vádlottak élettársi kapcsolatban éltek, öt kiskorú gyermeküket nevelték a közmű nélküli ingatlanban. A lakásba 2015-ben egy ismeretlen - a vádlottak tudtával és beleegyezésével - szívességből vezette be az elektromos áramot úgy, hogy az utcán lévő hálózati vezetékre egy kampót akasztott és a vezetéket a lakóház utcafront felőli ablakán át húzta be a házba.



2015. július 27-én a vádlottak egyik kiskorú gyermeke játék közben véletlenül hozzáért a szabálytalanul vételezett villanyárammal üzemeltetett, földelés nélküli hűtőszekrény hátsó, fém alkatrészéhez és halálos áramütést szenvedett.



A felmentő ítélet indoklása szerint a mélyszegénységben élő vádlottak olyan lakásban éltek gyermekeikkel, amely semmilyen közművel nem rendelkezett, a lakásba sem víz, sem gáz, sem elektromos áram nem volt bekötve.



A bíróság az eljárás során beszerzett elmeorvos-szakértői és igazságügyi pszichológus szakértői vélemények, valamint a tanúvallomások alapján megállapította, a szülőknek alacsony iskolázottságuk miatt korlátozott a beszámítási képességük, vagyis bár tisztában voltak azzal, hogy illegálisan nem szabad elektromos áramot vételezni, de "alacsony intellektusuk és beszámítási képességük korlátozottsága miatt nem tudták felmérni, hogy ez egy ember halálát okozhatja" - közölte a törvényszék sajtószóvivője.