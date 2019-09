Önkormányzat 2019

Nézőpont: nincs főpolgármester-váltó hangulat Budapesten

Nincs főpolgármester-váltó hangulat Budapesten: Tarlós István egy hónappal az önkormányzati választások előtt változatlanul őrzi vezető helyét 50 százalékkal, Karácsony Gergely támogatottsága 42 százalék - állapította meg a Nézőpont Intézet legfrissebb fővárosi közvélemény-kutatása, amelynek eredményét hétfőn közölték az MTI-vel.



A közlemény szerint a kormánypártok által támogatott Tarlós István főpolgármester egyedül is begyűjtené a szavazatok felét, így akár jobb eredményt is elérhet, mint 2014-ben, amikor 49 százalékot szerzett. Vezetéséhez jelentősen hozzájárul, hogy a válaszok szerint a budapestiek többsége (51 százalék) elégedett a főpolgármester eddigi munkájával - írták.



Hozzátették: a felmérés adatai azt mutatják, hogy fideszesek teljes vállszélességgel a Budapestet 9 éve vezető politikus mellett állnak (90 százalékuk elégedett), de a baloldali ellenzékiek csaknem negyede (22 százalék) is elégedett Tarlós István munkájával.



"A kihívók kampánya eddig nem mondható sikeresnek": a közös ellenzéki jelölt, Karácsony Gergely eredménye (42 százalék) a biztos szavazók körében nem változott, Puzsér Róberté egy százalékponttal emelkedett (7 százalék), Berki Krisztián elérte az egy százalékot - áll a közleményben.



A felmérés szeptember 4-e és 14-e között készült Budapesten, ezer ember telefonos megkérdezésével.