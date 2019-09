Szigorított a fürdő

A zabolátlan szex és a turisták miatt szűnt meg a meztelen férfifürdőzés a Rudasban

Nem tudtak úrrá lenni a vágyaikon a meztelenül fürdőzős pénteki kötényes férfinap délutáni óráiban a Rudas fürdő vendégei, ezért a fürdő vezetősége úgy döntött, koedukálttá és gatyakötelessé tesz azt - írja a 444.hu.



A döntéshez a fürdő közleménye szerint az is hozzájárul, hogy egyre több a turista jön péntekenként, de a zabolátlan szexualitásból fakadó problémákat hosszabban ecsetelik: "Döntésünket mind a megnövekedett turistaforgalom, mind az elharapózott nyíltszíni szex megakadályozása is befolyásolta. Sajnos a megerősített biztonsági szolgálat sem tudta egyértelműen ezeket a közerkölcsöt sértő jeleneteket megakadályozni, viszont a többi vendégünk pihenési, relaxációját már zavarta volna az ennél nyomatékosabb biztonsági szolgálat megléte."



A férfinap rendszeres látogatói másként látják a dolgokat, a pénteki férfinap megkurtítása ellen indított petíció értelmi szerzője szerint "1,5 éve kicsit tényleg elszabadult a dolog", de aztán a biztonsági őrök leszoktatták a közönséget a nyílt színi szexről. A petíciózó törzsvendégek szerint a vezetőség döntése miatt "a fürdőkultúra komoly veszteséget szenved", és egyben megfosztja a férfiakat (családapákat és választópolgárokat) attól, hogy a munkaidő végén a megszokott, laza körülmények között kieresszék a gőzt.



A Rudas válaszként felhívta a figyelmet arra, hogy a férfiaknak a törökfürdő részen pénteken 12:45-ig, hétfőn, szerdán és csütörtökön reggel 6 órától este 8 óráig továbbra is biztosított a kötényes fürdőzés lehetősége, a keddi nap pedig a hölgyeké.