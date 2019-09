Önkormányzat 2019

XXI. Század Intézet: ismét fideszes többségű közgyűlés várható Budapesten

Még akkor sem szereznének többséget az ellenzéki pártok a Fővárosi Közgyűlésben, ha a billegőnek számító kerületek többségét megnyernék. 2019.09.14 07:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ismét fideszes többségű közgyűlés és Tarlós István főpolgármesterré újraválasztása várható az önkormányzati választáson Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint.



Ez még inkább elbizonytalaníthatja az ellenzéki szimpatizánsokat, akik eleve nincsenek meggyőződve Karácsony Gergely alkalmasságáról - áll az MTI-hez pénteken eljuttatott elemzésben.



Ráadásul, míg Tarlós István korábban óbudai polgármesterként képviselőtestületi többség nélkül sikeresen vezette kerületét, addig Karácsony Gergely e tekintetben is kudarcot vallott Zuglóban, ebben az összevetésben is alkalmatlannak látszik, nem képes a pártok felett álló városvezető imázsát betölteni - érvelt a szakember.



A legutóbbi önkormányzati választáson, 2014-ben hat olyan kerület - XIII., XIV., XV., XIX., XX. és XXIII. - volt, ahol nem a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltjei győztek. Deák Dániel szerint azonban a mostani választáson ezekben a kerületekben sem lehet nyugodt az ellenzék.



A XX. kerületben például a jelenlegi polgármester, Szabados Ákos - aki 1998-ban szocialista jelöltként lett polgármester -, 2015 végén kilépett az MSZP-ből és függetlenként politizált tovább, jelenleg pedig a Fidesz támogatásával indul újra. Szintén az ellenzéki esélyeket rontja, hogy a XXIII. kerületben nem indul újra Geiger Ferenc, aki 1994 óta vezette Soroksárt függetlenként a baloldal támogatásával. A kormánypártok a kerületben nem indítanak saját jelöltet, hanem a Geiger által kiválasztott utódot, Bese Ferencet támogatják. Az ellenzék itt egy jobbikos politikus mögé állt be.

Az ellenzék hét olyan kerületet - VI., VII., IX., XI., XVIII., XXI. és XXII. - szokott megnevezni, ahol jelenleg kormánypárti polgármester van, de éreznek esélyt arra, hogy az ő jelöltjük győzzön októberben. Deák Dániel szerint azonban e kerületek többségében "sem az ellenzéknek áll a zászló". A VI. kerületben Hassay Zsófia (Fidesz-KDNP) közel 50 százalékkal győzött 2014-ben, a VII. kerületben pedig Niedermüller Péter (DK) mellett elindult a választáson Hunvald György egykori szocialista polgármester, illetve Moldován László, aki május végéig az LMP budapesti elnöke volt. A IX. kerületben az ellenzéki Baranyi Krisztina mögött nincs egységes ellenzéki támogatottság, várhatóan az ellenzéki pártok közül a legnagyobb hálózattal rendelkező szocialisták nem fognak lelkesen kampányolni Baranyi mellett. A XXI. kerületben Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) 2014-ben 47 százalékot, a XXII. kerületben Karsay Ferenc (Fidesz-KDNP) 48 százalékot kapott, így mindketten magabiztosan futhatnak neki az októberi önkormányzati választásnak.



A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint még akkor sem szereznének többséget az ellenzéki pártok a Fővárosi Közgyűlésben, ha a billegőnek számító kerületek többségét megnyernék. Amellett ugyanis, hogy darabszámra sem lenne meg a szükséges tag a közgyűlésben, az 1 millió 750 ezres lakosságú Budapest lakosságának felét nem érné el az általuk irányított kerületek lakossága.