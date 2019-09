Programajánló

A legnagyobb hazai repülős rendezvény kezdődik pénteken Szegeden

Látható a szegedi égen a német műrepülőbajnok, Martin Graf, de jön vitorlázó műrepülő világbajnok Svédországból, aki látványos éjszakai meglepetéssel készül a látogatóknak. 2019.09.10 02:30 MTI

"Parádés" magyar produkciók és különleges külföldi gépek, valamint egyszerre három hőlégballonverseny várja az érdeklődőket a legnagyobb hazai repülős rendezvényen, a pénteken kezdődő IV. Szegedi Repülőnapokon és Légiparádén - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A vasárnapig tartó rendezvényen minden eddiginél több külföldi gép látható: Ausztriából érkezik a Red Bull The Flying Bulls nevű, világszerte kuriózumnak számító impozáns történelmi repülőgép-gyűjteménye, Szerbiából a G2 Galeb sugárhajtású vadászgép, Belgiumból pedig az OV-10 Bronco amerikai könnyű csatarepülőgép. Látható a szegedi égen a német műrepülőbajnok, Martin Graf, de jön vitorlázó műrepülő világbajnok Svédországból, aki látványos éjszakai meglepetéssel készül a látogatóknak.



A magyar produkciók közt szerepel a L-29 delfin sugárhajtású vadászgép műrepülő bemutatója, a LI-2 retró utasszállító produkciója, valamint a Hajdú Apolló kötelék. Lesz MI-2 extrém helikopter-bemutató, és mások mellett Szegedre suhan Vári Gyula világbajnok sugárhajtású vadászgéppilóta YAK-52-es gépével. Az egész hétvége egyik legizgalmasabb programjának ígérkezik a Boeing 737-800 típusú utasszállító repülőgép vasárnapi áthúzása. A több mint 40 méter hosszú repülőgép százméteres magasságba ereszkedik majd Szeged légterében.



A szervezők szombatra várják a Magyar Honvédség gépeit: a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisról Saab JAS 39 Gripen vadászgép áthúzása mellett az MH 86. Szolnoki Helikopter Bázisról érkezik a MI-17 szállító helikopter és ZLIN típusú Z-242 kiképző repülőgép, melyek dinamikus és statikus bemutatót is tartanak. A helikopterből ejtőernyős dobást láthatnak az érdeklődők a ZLIN pedig műrepülő bemutatót tart majd.



Szeged egyszerre három hőlégballonversenynek is házigazdája, felvezetésképp annak, hogy 2021-ben itt rendezik a 22. Hőlégballon Európa-bajnokságot. Hétfőtől vasárnapig a Tisza-parti város ad otthont a 3. Hőlégballon Közép-Európa Kupának, az 1. Női Európa Kupának és 39. Magyar Nemzeti Bajnokságnak is. A versenyzők a napkelte utáni, illetve napnyugta előtti két-három órákban hajtják végre feladataikat, így egyszerre több tucat színes hőlégballon siklik majd Szeged és a környék légterében.