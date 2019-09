Kultúra

Futókörök lesznek a Fiumei úti sírkertben

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) a nemzetközi példákat követve futóútvonalakat jelöl ki a Fiumei úti sírkert területén. Az indokok között szerepel, hogy a nemzeti emlékhelyet szorosabban bekapcsolják a főváros vérkeringésébe.



Nagy az igény olyan zöldfelületre Budapest szívében, ahol mozogni, kikapcsolódni lehet. A mozogni vágyók számára futóútvonalak megjelölésével és információs tábla kihelyezésével teszi kényelmesebbé a sportolást a NÖRI - közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.



A Fiumei úti sírkert 56 hektáron terül el, ismert gazdag növény- és állatvilágáról is. A NÖRI tájékoztatása szerint sokan nem kegyeleti célból látogatnak ide, hanem kikapcsolódni a parkos-fás környezetbe vagy sportolni, hiszen az európai nagyvárosok temetőihez hasonlóan a Fiumei úti sírkertben is sokan futnak rendszeresen. "A NÖRI nem tartja kegyeletsértőnek a sírkertben futást, sőt, a futókörök átadásával lehetőséget biztosít arra, hogy kijelölt útvonalon, a mosdóhasználat és egyéb szolgáltatások biztosításával futhassanak a sportolni vágyók. A műemléki falak mentén egy kör hossza éppen három kilométer, szintkülönbség nélkül, részben aszfalt, részben terep úton".



A futópályákat szeptember 14-én szombaton adják át, az eseményen Radnainé Fogarasi Katalin, a NÖRI főigazgatója mellett a projekt fővédnöke, Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, valamint Rakonczay Gábor ultramaratonista is részt vesz.



Kezdeményezésünkkel nem csak a kényelmes körülményeket szeretnénk megteremteni, de a futás, a mozgás népszerűsítése is célunk. Azért is dolgozunk, hogy a mintegy hatvan hektáros zöldfelületet még közelebb hozzuk a budapestiek számára - idézte a közlemény a NÖRI főigazgatója a kezdeményezésről.