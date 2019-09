Ügyészség

Kézilabda bírók ellen emeltek vádat bundázás miatt

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat nyolc személlyel, köztük négy kézilabda-játékvezetővel szemben, mert pénzért befolyásolták a meccsek eredményét - tájékoztatta a főváros főügyésze csütörtökön az MTI-t.



Ibolya Tibor közölte: a vádiratok szerint a két játékvezető páros - 150 és 500 ezer forint közötti összegért - 2016-ban és 2017-ben összesen öt első- és második ligás, továbbá a Ligakupában rendezett mérkőzés eredményét befolyásolta, illetve kísérelte meg befolyásolni.



Rajtuk kívül két edző, egy sportegyesületi elnök, illetve egy szakágon kívüli személy található a vádlottak között - tette hozzá.



A közlemény szerint, a vádlottak további játékvezetők megvesztegetését is megkísérelték, ám utóbbiak visszautasították a "vacsorára", illetve a "pálya kiegyenesítésére" felajánlott százezer forintot, és jelentették az esetet a Játékvezetői Bizottság vezetőinek.



A mérkőzések egy részében a vesztegetéssel célzott, kedvező eredmények az érintett csapatok közötti erőkülönbség miatt a játékvezetők befolyásolási kísérlete ellenére elmaradtak, így a kenőpénz átadására nem került sor. Más esetekben a megbeszélt összegek, vagy azok egy részének átadása is megtörtént; volt, hogy a pénzt a kézilabda szövetség korábbi székhelyének parkolójában adták át - ismertette.



A büntetőeljárás a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése és felderítése alapján indult, mivel a játékvezetők egyike, egy 52 éves férfi az elkövetéskor rendőrként dolgozott, és a játékvezetést szabadidejében végezte - fűzte hozzá.



A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a játékvezetők esetében letöltendő szabadságvesztést indítványozott. Ugyanakkor a nyomozó ügyészek az egyik edzővel és az egyesületi elnökkel egyezséget kötöttek, amelynek nyomán önmagukra és a játékvezetőkre is terhelő vallomást tettek.



Velük szemben emiatt külön vádiratot nyújtottak be, azzal hogy a bíróság hagyja jóvá az egyezségben szereplő 1 év 6 hónap öt év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést - közölte Ibolya Tibor.