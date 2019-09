Diplomácia

A szerb államfőt, valamint a cseh és a szlovák miniszterelnököt fogadta Orbán Viktor

MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

Orbán Viktor miniszterelnök szerda este a Karmelita kolostorban munkavacsorán fogadta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnököt, valamint Andrej Babis cseh és Peter Pellegrini szlovák miniszterelnököt - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.



Orbán Viktor, Aleksandar Vucic és Andrej Babis előadóként szerepel a III. Budapesti Demográfiai Csúcson, amelyet csütörtökön és pénteken a Várkert Bazárban rendeznek meg tudósok, politikusok, egyházi képviselők és más közszereplők részvételével.



A rendezvényen előadást tart mások mellett Tony Abbott, Ausztrália korábbi miniszterelnöke és Bulgária miniszterelnök-helyettese is - mondta Havasi Bertalan.



Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára korábban azt nyilatkozta, az idei konferenciára az egész világból érkeznek résztvevők, ezért még többen oszthatják meg egymással a kedvező, illetve a rossz tapasztalataikat is.



Az újabb információk, gyakorlatok megismerése azért is fontos, mert azokat a kormány az esetleges családvédelmi akcióterv 2 kidolgozásánál figyelembe tudja venni - tette hozzá.



Novák Katalin tájékoztatása szerint a kétnapos konferenciát a bdselsoacsalad.hu oldalon élőben lehet követni, a csalad.hu portál pedig percről percre tudósít a rendezvényről.