Bűnügy

Tartozott a felesége, ezért Molotov-koktélokat dobott a végrehajtó irodájára

A vádlott feleségének hitelkártya tartozása volt, ami miatt az egyik bajai végrehajtó eljárást indított ellene. 2019.09.03 09:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Bajai Járási Ügyészség rongálás vétsége miatt vádat emelt egy 43 éves bátmonostori férfi ellen, aki 2019. január 1-jén két Molotov-koktélt dobott az egyik bajai végrehajtó irodájának ajtajára, mert felháborodott a felesége bankszámláját érintő végrehajtás miatt.



A vádlott feleségének hitelkártya tartozása volt, ami miatt az egyik bajai végrehajtó eljárást indított ellene. Ennek során a végrehajtó 2018. november végén az asszony bankszámlájára 810.000 forint összeg erejéig beszedési megbízást adott ki. Erről a feleség tájékoztatta a vádlottat.



A vádlott ezen felháborodott és 2018. december végén – azért, hogy a végrehajtót „figyelmeztesse” – két üvegben benzint tartalmazó Molotov-koktélt készített. Ezután a vádlott 2019. január 1-jén hajnalban a végrehajtó irodájához ment és a Molotov-koktélokat meggyújtotta, majd azokat egymás után az iroda üvegezett és biztonsági fóliával ellátott műanyag bejárati ajtajára dobta. A vádlott egy műanyag flakonba töltve benzint is dobott az ajtóhoz.



Az egyik koktélos üveg az iroda bejárati ajtajának üvegét be is törte és az ügyfélváró helyiségben tüzet okozott. A másik üveg a bejárati ajtó előtt tört össze és a benzinnel együtt szintén meggyulladt. A tűz az ajtóban és az ügyfélváró helyiségben összesen közel 400.000 forint kárt okozott. A sértett végrehajtó kérte a rongálási kár megtérítését.



A tűz továbbterjedésére szerencsére nem volt esély, azt a katasztrófavédelem helyszínre érkező munkatársai eloltották.



A szabadlábon védekező, büntetlen előéletű vádlottat a járási ügyészség rongálás vétségével vádolja, amit a törvény 2 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget. A vádlott bűnössége kérdésében a Bajai Járásbíróság fog dönteni.