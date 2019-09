Megújult nyelvparádé várja az érdeklődőket szombaton a fővárosban

Megújult formában és elnevezéssel idén is megrendezik a nyelvparádét Budapesten: a LinguaFest szombaton a bel- és külföldi nyelvtanfolyamok mellett ingyenes próbanyelvvizsgával is várja a látogatókat, akik képet kaphatnak a legújabb külföldi munkalehetőségekről és ösztöndíjakról is.

2019.09.03 22:30