Állatkínzás

Daganatot húzott maga után az állatvédők által kimentett kutya

Az újabb "nyakas" kutya után, a Szurkolók az Állatokért Komárom és környéke szervezet néhány tagja robogott is tovább, hiszen a Tata Állatvédők kértek segítséget. Kaptak egy bejelentést, az egyik udvarban sétál egy rasztás, koszos kutya, és egy daganatot húz maga után.



„A kapuhoz érve kutya sehol, kiabálásra csengetésre senki nem jött ki. Megijedtünk, lehet későn értünk oda” – írták a Facebook-oldalukon. „Így cselekedni, így hivatalos személyt hívni sem tudunk, hiszen nincs semmi a kezünkben” – mesélték.



Bő egy óra után visszatértek, és legnagyobb megkönnyebbülésükre, előjött a kutyus, és valóban, azt se tudták mi jön velük szembe, aztán pár perc múlva a "gazda" is megjelent.



Érdeklődésükre elmondta, hogy Picur már 14 éves, kicsit süket, kicsit vak, tudja, hogy ott a daganat, de nekik is vannak egészségügyi problémáik, azzal sem foglalkoznak, majd miért is a kutyáéval tennék. Az állatról azonnal lemondtak, de nem adták át, nem akartak hozzá sem nyúlni a beteg állathoz.



Szerencsére, állapota egyre jobb, hogy a Tata Állatvédők gondozásába került.