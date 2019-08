Kormány

Kontrát: szeptember 20-ig megkapják a plusz egyhavi juttatást a közfoglalkoztatottak

Legkésőbb szeptember 20-ig megkapják a közfoglalkoztatottak a nettó 54 ezer forintos egyszeri juttatást a kormány korábbi döntésének köszönhetően - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön budapesti sajtótájékoztatón.



Kontrát Károly elmondta, nagyjából 93 ezer közfoglalkoztatott kap plusz egyhavi juttatást segítve az álláskeresésüket, és ezzel kapcsolatban az érintetteknek semmilyen teendőjük nincs.



Emlékeztetett, a kormány bejelentette, hogy nem csak a nyugdíjasok kapnak rezsiutalványt, hanem a közfoglalkoztatottak számára is többletjuttatást biztosítanak.



A gyerekes családok és a nyugdíjasok mellett a közfoglalkoztatottak is részesülnek Magyarország jó teljesítményéből. Ezzel elismerik a közösségért végzett értékteremtő munkájukat - jelentette ki Kontrát Károly.



Az államtitkár azt mondta, hogy ellenzék támadja a közfoglalkoztatás rendszerét és meg akarja szüntetni. A kormány álláspontja ezzel szemben az, hogy segély helyett munkát kínálnak az embereknek. A közfoglalkoztatás egy átmeneti megoldás, és addig tartják fenn, míg szükség van rá, a cél az, hogy a közfoglalkoztatottak minél hamarabb elhelyezkedjenek a piaci szférában - mondta el Kontrát Károly.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter augusztus 23-án közölte: azok a közfoglalkoztatottak, akik 2019. január 1. és július 31. között legalább három hónapig közfoglalkoztatotti jogviszonyban álltak - és ez augusztus 1-jén is fennállt -, nettó 54 ezer forint egyszeri plusz juttatásban részesülnek.