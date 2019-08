Dunai hajóbaleset

Ügyészi indítvány: maradjon letartóztatásban a Viking Sigyn kapitánya!

Az ügyészség azt indítványozza, hogy maradjon letartóztatásban a május végi dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított szállodahajó-kapitány.



A Fővárosi Főügyészség keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a Budapesti VI. és VII. kerületi Ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság további három hónappal - november 30-áig - hosszabbítsa meg Jurij C. gyanúsított letartóztatásának határidejét.



Az indítvány szerint az eljárásban a terhelt jelenlétének biztosítása, valamint a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozása érdekében továbbra is indokolt a legsúlyosabb kényszerintézkedés fenntartása - tették hozzá.



A Hableány sétahajó május 29-én süllyedt el Budapesten, a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét koreait sikerült kimenteni, és azóta huszonhét holttestet találtak meg, egy áldozat azóta sem került elő.



A Viking Sigyn kapitányát június 1-jén már egyszer letartóztatták vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésének gyanúja miatt. Akkor a bíróság lehetővé tette azt is, hogy 15 millió forint óvadék ellenében Budapest területén bűnügyi felügyelet alá kerüljön, nyomkövető eszköz alkalmazásával. Az óvadékról szóló döntés június 12-én lett jogerős, a kapitány másnap - miután letette az óvadékot - bűnügyi felügyelet alá került.



A legfőbb ügyész ezután a Kúriához fordult, amely elvi jellegű határozatában kimondta: törvénysértő volt az alsóbb fokú bíróságok döntése, hogy óvadékot engedélyeztek a hajóskapitány ügyében, mert nem álltak fenn a feltételei a bűnügyi felügyelet elrendelésének és így az óvadéknak.



Július 31-én - miután segítségnyújtás 35 rendbeli elmulasztásával is meggyanúsították - a bíróság ismét elrendelte az ukrán kapitány letartóztatását.