Önkormányzat 2019

Mégsem indul Kulcsár Gergely Debrecenben

Kulcsár Gergely, a Jobbik, a Momentum és az LMP által támogatott politikus visszalépett a debreceni egyéni önkormányzati képviselőjelölti indulástól.



Kulcsár Gergely kedden a Facebook oldalán jelentette be, hogy ugyan összegyűjtötte az induláshoz szükséges ajánlásokat, mégis visszalép. Elhatározását azzal indokolta, hogy nem szeretné, ha a személye elleni támadások rontanák a Jobbik-Momentum-LMP pártszövetség választási esélyeit. Döntését egyeztette a Jobbik és a Momentum országos vezetésével is, körzetében pedig új képviselőjelöltet állítanak majd - tette hozzá.



Az utóbbi napokban több sajtóorgánumban is jelentek meg cikkek a jobbikus politikus korábbi antiszemita megnyilvánulásairól.