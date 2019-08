Ellátás

Milliókat gyűjtöttek a beteg kislánynak, Zoé családjának mégsem utal az alapítvány - videó

Milliókat gyűjtöttek a beteg kislánynak, mégsem kaptak még egy fillert sem Zoé családja az alapítványtól - ezt állítja a gyerek édesapja, aki korábban a Facebookon kért segítséget beteg kislányának.



A ritka csontdaganatban szenvedő Zoénak többen utaltak közvetlenül is, de közben egy nyírbélteki alapítvány is indított gyűjtést, és állítólag több millió forint gyűlt össze a kislány javára. Az apa szerint hiába igazolja számlákkal a költéseket, az alapítvány minduntalan visszautasítja.



Az alapító szerint mindenről a kuratórium dönt, de azt most épp átszervezik.



Egy szakértő szerint pontosan meghatározza a jog, hogy milyen módon lehet pénzt utalni az alapítvány által gyűjtött összegből, és ha valaki egy alapítványt támogat, akkor mindig egy célra fizet és nem egy konkrét személyre. A felhasználásról pedig a kuratórium dönthet minden esetben.