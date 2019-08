Ünnep

Kitalálja, országtorta helyett mivel ünnepelt a rendőrség?

Minden évben a Magyar Ízek Utcájában lehet megkóstolni elsőként a Szent István napi kenyeret, illetve az országtortákat is. Rengeteg érdeklődőt vonzott idén is a gasztrorendezvény, ám a rendőrség még a pirosbetűs ünnepnapokon is dolgozik, így nekik nem volt lehetőségük kilátogatni az eseményre. Amúgy sem lett volna ez fontos nekik, mert a torta helyett ők minden évben fánkkal ünnepelnek!

