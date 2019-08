Tragédia

Szemtanút keres a húg, akinek bátyját elgázolta a vonat, miközben a telefonja szerint még gyalogolt...

"Aki látta őt, hallott valamit, vagy vele volt, keressen meg engem. Bármilyen információ hasznos lehet" - írta Facebookjára és a Pesten hallottam csoportba is egy lány, aki nem tud belenyugodni testvére fura halálába.



Augusztus 17-én éjfélkor O. Zoltán, a lány testvére, elment a Balatonboglári Club Bastille-ba és 2:36-ig ott is tartózkodott (augusztus 18.), majd elindult a szórakozóhelyről, ahova egyedül érkezett. 2:36-4:17-ig nem tudják kivel és hol volt, a telefonja szerint több mindent érintett a városban, néhány esetben kicsit furának is tűnik az útvonal, amit bejárt, végül a használt autó kereskedés után véget ért minden. Az élete is. Elütötte a vonat.



Azonban elvileg ez 3:58-kor következett be, de a telefonja (amit megtaláltak nála) szerint 4:17-ig még gyalogolt, így nem csoda, ha a család szeretné megtudni, pontosan mi is történt azon a drámai éjszakán.