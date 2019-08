Szakértő

A legtöbb kutya ijedtséggel és félelemmel éli meg a tűzijátékot

Az állatvédelmi főfelügyelő azt javasolta a gazdáknak, hogy ha tehetik, maradjanak kedvencük közelében, legyenek vele együtt, vigyék be őket a lakásba és próbálják folyamatosan nyugtatni. 2019.08.20 09:50 MTI

A legtöbb házi kedvencként tartott kutya ijedtséggel és félelemmel éli meg a tűzijátékot - mondta az országos állatvédelmi főfelügyelő az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



Pallós László kiemelte: az állatok nincsenek hozzászokva a hirtelen jövő hang- és fényhatáshoz. Ijedtségükben megpróbálnak kitörni a helyükről, elszökni, menedéket találni valahol, és ilyenkor sok baleset is érheti az állatokat.



Hozzátette: a macskák és más házi kedvencek is megijedhetnek a hirtelen dörrenésekre. Az állatvédelmi főfelügyelő ezért azt javasolta a gazdáknak, hogy ha tehetik, maradjanak kedvencük közelében, legyenek vele együtt, vigyék be őket a lakásba és próbálják folyamatosan nyugtatni.



Pallós László szerint a szilveszteri időszaknál, amikor egész éjszaka hanghatások érik az állatokat, sokkal jobban kiszámíthatók a nemzeti ünnep tűzijátékai, mert azoknak várható, rövid idejük van, amivel lehet tervezni.



Ha mégis elszöknek az állatok, a plakátolás mellett az egyre népszerűbb közösségi felületeken, a környékbeli állatorvosoknál, az ebrendészeti telepeken és a menhelyeken is érdemes érdeklődni - mondta. Hozzátette: a kutyákba ültetett mikrochipeket is több helyen le lehet már olvasni.



A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy az elszökött, riadt állatok ijedtségükben vadabbak is lehetnek, ezért óvatosan kell megközelíteni őket, de általában örömmel veszik az emberi segítséget.