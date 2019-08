Demonstráció

A Mi Hazánk a Sziget bejáratánál tiltakozott a Coca-Cola egynemű párokat ábrázoló plakátkampánya ellen

Matricák és szórólapok osztogatásával tiltakozott a Mi Hazánk Mozgalom kedden Budapesten, a Sziget fesztivál bejáratánál a Coca-Cola "devianciát népszerűsítő" kampánya ellen. A társaság külön a fesztiválra készített, szivárványszínű címkés palackokban árusítja üdítőit.



Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese az akció alkalmából tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: továbbra is tiltakoznak a Coca-Cola kampánya ellen.



Véleményük szerint a kialakult helyzetért nemcsak a cég felelős, hanem "az álszent és farizeus politikát folytató" kormány is, amely "elsőként éppen a Coca-Colával" kötött stratégiai megállapodást, amely a többi közt lehetővé teszi a cég számára akár az adójogszabályok előzetes véleményezését is. Különösen felháborító, hogy egy olyan cég a magyar kormány stratégiai partnere, amely a világ legnagyobb műanyagszennyezője - mondta a politikus.



Úgy vélekedett: ha a kormány komolyan venné a "homoszexuális propaganda" visszaszorítását, akkor volna rá lehetősége, például a stratégiai megállapodásban szereplő kedvezmények visszavonásával.



Szerinte a Coca-Colának sokkal inkább olyan kampányokat kellene folytatnia, amelyek az egészségmegóvást szolgálják. A Mi Hazánk azt üzeni a Coca-Cola vezetőinek, hogy az azonos nemű párokat ábrázoló plakátokat "otthon, a négy fal között nézegessék" - fűzte hozzá a politikus.



"Mi addig ütjük a kólát, amíg meleg és kitartunk a bojkott mellett" - fogalmazott Dúró Dóra.



A szórólapokon a párt arra szólítja fel a fesztiválozókat, hogy bojkottálják a Coca-Cola termékeit.