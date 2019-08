Eltűnés

Ez ám a csavar! A 11 éves Dorkát elcsaló fiú tulajdonképpen lány

Nem is egy fiú, hanem egy annak öltöző, magát Krisztiánnak kiadó lány hódította meg a 11 éves csepeli kislány szívét. A jóhiszemű N. Dorottya teljesen összeomlott, amikor a rendőrségen megtudta a teljes igazságot - írta a Bors.

A két fiatal az interneten ismerkedett meg egymással. A 15 éves, Szlovákiában élő kamasz teljesen elcsavarta Do­rottya fejét, és arra is rávette, hogy szökjön el vele a családjától. Miután bőröndökbe bepakoltak, a gyerekek csütörtökön indultak el Csepelről, végül egy nappal később, a pécsi vasútállomáson találtak rájuk a rendőrök.



"Amikor bevitték őket a helyi kapitányságra, a „fiú” hamis személyazonossággal állt elő. A rendőrök aztán levetették vele a bő kabátját, ekkor kerültek elő az igazolványai, amiből egy­értelműen kiderült, hogy egy lányról van szó" – mesélte a fejleményeket a Borsnak az elcsalt kislány nagynénje, Brigitta.



"Külsőre fiúnak tűnt, még a felnőttek sem sejtettek semmit. A hír hallatán Dorka teljesen összeomlott, még a rendőrség épü­letéből is kirohant." Azóta jobban van, de a feldolgozás folyamatosan zajlik. "A hangulata ingadozik, össze van még zavarodva szegény" – tette hozzá a családtag.



A Bors kérdésére az Országos Rendőr-főkapitányság közölte: eljárás nem indult, a kérdéses személlyel a kislány önként távozott. Mint írták, az érsekújvári tininek az okmányai rendben voltak, csupán első kérdésre fiktív nevet diktált be. Végül a hozzátar­tozóját értesítették, aki érte jött és hazavitte.



A nagynéni elmondása szerint „Krisztián” azzal tömte Dorottya fejét, hogy bántják a szülei, nem szabad velük élnie, ő pedig segít neki majd mindenben. Információjuk szerint eredetileg Szlovákia volt az úti cél, de miután a szöktető értesült az óriási internetes figyelemről, inkább dél felé vették az irányt. Testiség egyébként nem volt a gyermekek között, az évekkel idősebb lány hangja és külseje alapján pedig nem tűnt fel Dorkának semmi furcsaság. A Bors úgy tudja, a kislány szülei nem akarják annyiban hagyni a történ­teket.