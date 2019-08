Az ágy mozgott, mintha valaki rángatta volna - szemtanúk a hevesi földrengésről

A Richter-skála szerinti 4,1 erősségű volt, a rengést a lakosság is érzékelte.

Földrengés volt hétfőn hajnalban 1 óra 30 perckor Heves város közelében - jelentette a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Szanyi Gyöngyvér szeizmológus ismertette: a földmozgás a Richter-skála szerinti 4,1 erősségű volt, a rengést a lakosság is érzékelte.



A rengést a lakosság is érzékelte az alábbi településeken: Átány, Bátor, Boconád, Cserépfalu, Eger, Egerszalók, Emőd, Erdőtelek, Feldebrő, Felsőzsolca, Füzesabony, Gödöllő, Harsány, Heves, Jászberény, Kazincbarcika, Kerecsend, Kömlő, Mezőzombor, Miskolc, Novaj, Parádsasvár, Petőfibánya, Pécel, Poroszló, Sirok, Szomolya, Taktaharkány, Tarnaméra, Tarnazsadány, Tenk, Tiszavalk, Vác.

Az EMSC-CSEM oldalon olvasható beszámolók szerint az egyik szemtanú, aki Hevesen él, azt tapasztalta a földrengés alatt, hogy minden rázkódott a szobájában. 17 kilométerrel arrébb, Kompoltról szintén ezt jelentették, remegtek, rázkódtak a tárgyak. Egerben 2 másodpercig rázkódott minden. Egy vecsési szemtanú szerint még 82 kilométerre is lehetett érezni a földmozgást. 85 kilométerre, Megyaszón egy szemtanú szerint az ágya úgy mozgott, mintha rángatták volna. Volt, aki Budapesten is érezte, 96 kilométerrel az epicentrumtól, de Szlovákiából és Lengyelországból is érkeztek jelentések.