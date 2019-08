Földmozgás

Megrengett a föld Hevesnél

Földrengés volt hétfőn hajnalban 1 óra 30 perckor Heves város közelében - jelentette a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.



Szanyi Gyöngyvér szeizmológus ismertette: a földmozgás a Richter-skála szerinti 4,1 erősségű volt, a rengést a lakosság is érzékelte.



A rengést a lakosság is érzékelte az alábbi településeken: Átány, Bátor, Boconád, Cserépfalu, Eger, Egerszalók, Emőd, Erdőtelek, Feldebrő, Felsőzsolca, Füzesabony, Gödöllő, Harsány, Heves, Jászberény, Kazincbarcika, Kerecsend, Kömlő, Mezőzombor, Miskolc, Novaj, Parádsasvár, Petőfibánya, Pécel, Poroszló, Sirok, Szomolya, Taktaharkány, Tarnaméra, Tarnazsadány, Tenk, Tiszavalk, Vác.



A térségben június 23-án is pattant ki földrengés, ennek magnitúdója 2,3 volt. Heves megyében legutóbb 2013. április 23-án keletkezett jelentős - 4,8-as magnitúdójú - földrengés, melynek epicentruma Tenk közelében helyezkedett el.