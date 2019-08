Állati

Otthagyott valaki egy kajmánt a Tropicarium előtt - videó

hirdetés

Majdnem másfél méteres kajmánt találtak reggel Budapesten, a Tropicarium előtt. A krokodilfélék közé tartozó hüllő egy bútorlapokból összeszögelt dobozban várakozott, amelynek a tetejére üzenetet is írtak.



"Tropicarium kérem, fogadjanak be! 130 cm-es kajmán. Vigyázz harap!" - írták piros filccel a dobozra.



A dobozt az egyik dolgozó találta meg. Az RTL Híradónak azt mondta, először azt gondolták, hogy ez csak valami vicc lesz és egy plüssfigura lesz a dobozban, végül kiderült, hogy tévedtek.



A dobozban lévő veszélyes, pápaszemes kajmán főleg Dél-Amerikában fordul elő, Magyarországon kizárólag állatkertben tartható.



Az állat egyébként egészséges, azt egyelőre csak találgatják, hogy hol tarthatták korábban és miért váltak meg tőle. Török János a Tropicarium gyűjteményvezetője az RTL Híradónak azt mondta, hogy valószínűleg azért hozhatták hozzájuk, mert legálisan otthon nem tartható.



A kajmánt egyelőre egy édesvízzel párásított elzárt területre vitték, a dolgozók is csak óvatosan közelítenek felé. Egy hasonló kajmán ugyan már van a Tropicariumban, név szerint Kálmán, de mellé nem tudják tenni az állatot, így másik állatkertbe viszik majd.



Az állatgondozók arra figyelmeztetnek, hogy mindenki csak olyan állatot vásároljon, amelyhez megfelelő körülményeket és engedélyeket tud biztostani, ellenkező esetben komoly pénzbüntetésre is számíthat.