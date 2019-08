Szarszag

Még jópárszor lesz tömény bűz Budapesten és környékén

Már a Pest Megyei Kormányhivatal is vizsgálatot folytat a Budapestet és környékét beterítő bűz miatt. Zsámbékra és Pátyra még szombat este is trágyaszagot vitt a szél. Korábban erős bűzre panaszkodtak, Budaörsön, Telkiben, Törökbálinton, Pilisvörösváron, a fővárosban, sőt még Dunaharasztiban és Szentendrén is sokan érezték a szagot. Ma már tudni, honnét jött a szarszag és azt is, hogy szeptemberig még hatszor lesz nagyon büdös.



Ahogy azt korábban a ma.hu elsőként megírta, először Budaörs polgármestere, Wittinghoff Tamás írta meg, hogy rendkívül büdös van Budaörsön. Szerinte Zsámbékról érkezett a szag, de a gyanúsítást kikérte magának a zsámbéki polgármester, aki azt monda a sajtónak, hogy ő a kertjében ül és nem érez szarszagot. Kellett elkiabálnia magát, mert később már Zsámbékon is sokan érezték a tömény trágyabűzt.



A zsámbéki polgármester Gyermelyt nevezte meg lehetséges szagforrásnak, ezt a helyi polgármester cáfolta, mondván náluk nem volt semmilyen szag. A gyermelyi szagforrás lehetőségét sokan azzal cáfolták, hogy amit érezni, az nem csirkeürülék szag, hanem más pöceszag – írta a budapestkornyeke.hu.



A Fővárosi Csatornázási Műveknél azt mondták, munkatársaik több helyszínre is kiszálltak a lakossági bejelentések miatt, ellenőrizték a csatornahálózatot de megállapították, hogy a közcsatornarendszerrel egészen biztosan nincs összefüggésben a több kerületet is ellepő szaghatás.

Innen jött a szag

A számítógépes modellező-megoldással kiszámítható, hogy egy adott helyre egy adott időszakban honnan érkezett a levegő, ami a kellemetlen szagot is szállította. Az Országos Meteorológiai Szolgálat pirossal jelölte meg a legvalószínűbb forrásterületet -, ami nem meglepő módon tartalmazza az eddig is "gyanúba keveredett" településeket. A sárga mezőn kívüli területről szinte kizárható, hogy a szag forrása arrafelé lenne található.

Végül a lakossági bejelentések alapján vizsgálatba kezdett a Pest Megyei Kormányhivatal az elmúlt napokban érezhető bűz miatt.



A Facebookon terjedő hírek szerint:



„Orosz kompozit trágya volt a bűz forrása,” -ezzel a címmel jelent meg ma cikk a budaorsiinfo.hu-n. Aztán eltűnt. A cikkben az óbarokiak nyilatkoztak, miszerint nagy területen tangazdaságot alakítanak ki, és ehhez orosz híg trágyát spriccelnek szét. Elmondták, hogy augusztusban ezt még 7-8 alkalommal megismétlik. Azaz lesz még 7-8 olyan nap augusztusban, amikor hatalmas területen élhetetlenné válik az élet, aki 40-50 km-es körzetben él, az úgy fogja érezni magát, mintha egy pöcegödörbe zárták. Amúgy a legkevésbé sem trágyaszag, sokkal inkább emberi ürülék szag fojtogatott tegnap néhány száz ezer embert.” – írja a cikket összefoglaló facebookozó.



Az érintett cég az RTL-nek is elismerte, hogy ők okozzák a szarszagot és megerősítették, hogy szeptemberig még 5-6 alkalommal fognak trágyázni.