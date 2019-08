Bántalmazás

Szivárványos táskája miatt vertek meg egy 19 éves lányt a bényei falunapokon

hirdetés

Durván bántalmazott egy középkorú férfi egy 19 éves budapesti lányt Bényén, az áldozat elmondása alapján azért, mert szivárványszínű táskát viselt – írja Népszava.



Kurucz Boglárka a közösségi oldalán is megosztotta a történteket. Ahogy leírta, szórakozni akart és jól éreznie magát vidéken, távol a "főváros zajától”. "Felkapta a táskám és az arcomba tolta, fennhangon kezdett érdeklődni, mégis mi az, amit a kezében tart. Táska. Feleltem értetlenül. (...) Ezután finoman megpróbáltam elvenni tőle” – írja Boglárka, „de rángatni kezdett vele együtt, majd egyre hangosabban kezdett üvöltözni velem, trágár kifejezésekkel illetett és felismerve a szivárványt arra következtetett hogy leszbikus vagyok.”



A lány ijedtében leöntötte a férfit, mire az ököllel arcon vágta, ömleni kezdett az orrából a vér és felszakadt az arca. "Barátom nagyszülei rohantak a segítségemre, papája vált a következő célponttá. Akkora ütést kapott hogy elterült a földön, és mikor védtelenné vált ütni és rúgni kezdték őt a kopasz és egy hű társa” – számolt be Facebook-oldalán Boglárka.



Boglárka a Népszavának elmesélte, hogy a bántalmazás után támadója visszament bulizni, mintha mi sem történt volna. Valamint azt is, hogy a kórház, ahol ellátták sérüléseiket, feljelentést tett az eset kapcsán mivel a 65 éves férfi 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett.