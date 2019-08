Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset - Törvényszék: letartóztatásban marad a szállodahajó kapitánya

Letartóztatásban marad a május végi dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított szállodahajó-kapitány - döntött másodfokon a Fővárosi Törvényszék.



A törvényszék közleménye szerint helybenhagyták a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) július 31-én hozott végzését, amelyben egy hónapra elrendelte az ukrán állampolgárságú hajóskapitány letartóztatását.



A férfit vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésével és más bűncselekménnyel gyanúsíja az ügyészség - emlékeztettek.



Tudatták: az elsőfokú végzéssel szemben a gyanúsított és védője, illetve az ügyészség is fellebbezett. A védő a gyanúsított szabadlábra helyezését vagy enyhébb kényszerintézkedés elrendelését kérte, az ügyészség viszont azt indítványozta: a másodfokú bíróság állapítsa meg, hogy a gyanúsított és a büntetőeljárásban részt vevő személyek viszonya is okot ad a bizonyítási eljárás megnehezítésére.



A másodfokú végzés szerint a BKKB helyesen állapította meg, hogy a gyanúsítottnál fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye, és ezek kiküszöbölése csak a letartóztatás alkalmazásával biztosítható, így a kényszerintézkedés mellőzésére, enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására a Fővárosi Törvényszék sem látott lehetőséget.



A törvényszék azt is megállapította, hogy a gyanúsított és a büntetőeljárásban részt vevő személyek viszonya az eljárás megnehezítésének veszélyével szorosan összefügg, így az elsőfokú végzést az indoklás kiegészítésével hagyta helyben.



A Hableány sétahajó május 29-én süllyedt el Budapesten, a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét koreait sikerült kimenteni, és azóta huszonhét holttestet találtak meg, egy áldozatot még keresnek.