Az erdőbe csalta áldozatát, aztán többször rálőtt

Előre kitervelt, nyereségvágyból elkövetett emberölés kísérlete és lőfegyverrel való visszaélés miatt vádat emeltek egy férfi ellen, aki a Vas megyei erdőbe csalt egy agancsvásárlással foglalkozó embert, majd többször rálőtt - közölte a Vas Megyei Főügyészség kedden az MTI-vel.



A vád szerint a férfi egy online piactéren kispuskát és hangtompítót vásárolt, egy vadászboltban pedig távcsövet is vett a lőfegyverhez. A sértettet 2018 szeptemberében álnéven azzal az indokkal hívta fel, hogy agancsot szeretne neki eladni. A vádlott a megbeszélt, erdei találkozási hely közelében elrejtőzött, és amikor a sértett kiszállt az autóból, leadott rá három célzott lövést.



A fejen, arcon és válltájékon lőtt férfi gépkocsijával megpróbált elmenekülni a helyszínről, de a vádlott - bár hallotta a sértett feleségének sikoltozását - az utastérre is leadott egy célzott lövést.



Az agancsvásárlással foglalkozó férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Felesége a lövések zajára lecsúszott az ülésen, így nem sérült meg, pedig egy lövedék a jobb első ülés fejtámláján is áthaladt.



A Vas Megyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfivel szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Ha a vádlott az előkészítő ülésen elismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, 12 év fegyházban letöltendő büntetés kiszabását kérik.