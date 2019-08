Egészségügy

Nincs szakorvos, készenléti ügyeletet rendeltek el a Szent Margit Kórházban

Nincs gasztroenterológus az óbudai Szent Margit Kórházban, ezért a főigazgató augusztus 1-től készenléti ügyeletet rendelt el, hogy az akut gyomor- és bélvérzéses betegeket el tudják látni. 2019.08.06 07:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az Index birtokába jutott főigazgatói körlevél szerint miután a kórházban nincs gasztroenterológiai szakorvos, augusztus 1-től új eljárásrendet vezetnek be a gasztrointesztinális vérző betegek ellátására. Ugyan a kórháznak alapesetben nem feladata a súlyos gyomor- és bélvérzéses betegek fogadása, de felmerülhetnek ilyen problémák a már bent fekvő betegeknél is.



Erre az eshetőségre felkészülve ezért a főigazgató irányításával készenléti ügyeletet szerveztek kórházi orvosok és külső, vállalkozó orvosok bevonásával. A főigazgató ugyanakkor azt írja, "a rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitás függvényében az előttünk álló időszakban lehetnek olyan napok, amelyeken ilyen készenléti ügyelet nem biztosítható".



A kórház vezetése ezért azt rendeli el, hogy ha egy betegnél felmerül az akut gyomor- vagy bélvérzés gyanúja, és a beteg szállítható állapotban van, őt át kell küldeni a Honvédkórházba. Ha a vérzés olyan súlyos, hogy a beteget nem lehet átvinni a másik kórházba, a kezelőorvosnak illetve az ügyeletes orvosnak kell gondoskodni a stabil életfunkciók fenntartásáról. Ha sebészeti beavatkozásra van szükség, értesíteni kell a sebészeti osztályt. Ha sikerül stabilizálni a beteg állapotát, őt is át kell szállítani a Honvédkórházba.



Ha a vérzés megszüntetésére a beteg állapota miatt már csak a Szent Margit Kórházban oldható meg, hívni kell a belgyógyászati szakorvosi ügyeletest, akinek gondoskodnia kell az akut gasztrointesztinális vérzést elhárítani képest szakorvos haladéktalan behívásáról.