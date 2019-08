Életmód

Vegán falut szerveznek Kaposvár közelében, lakókat keresnek!

hirdetés

Egy népszerű, majd 20 ezer tagot számláló zárt Facebook-csoportban bukkant fel a vegán falu ötlete, amelyhez lakókat keres a projekt ötletgazdája. A vegán közösséget a Kaposvártól mindössze 30 km-re lévő Visnye községbe álmodnák a szervezők - számolt be róla a 74nullanulla.hu oldal.

A Föld értékeit tiszteletben tartó, mértékletességre intő és az önellátást hirdető öko közösségek nem új keletűek, nyugatabbra több ilyen világhírű település létezik, mint a több száz lakosú, észak-skóciai Findhorn. Magyarország legismertebb öko faluja Galgahévíz, melynek lakói a gyökeres társadalmi megújulást szorgalmazzák, szeretnének egy élhetőbb bolygót teremteni, mind emberi, mind környezeti szempontból.



A vegyszerek teljes kizárásával, hagyományos technológiák felhasználásával gazdálkodnak és a feldolgozás során sem használnak tartósítószereket. Ezzel nemcsak magas minőségű élelmiszert biztosítanak a település lakói számára, hanem a vegyszerek kizárásával a környezet terhelése is a lehető legkisebb mértékűre csökken. A galgafarmon a földművelés és biogazdálkodás mellett állattenyésztéssel is foglalkoznak, szarvasmarhát, mangalicát, kecskét, birkát, lovat és baromfit is tartanak.

A Vegan In Hungary csoportban szárba szökkent ötlet azonban egy kifejezetten vegán falu létrehozását szorgalmazza. Itt érdemes pár szót ejteni magáról a veganizmusról, amelynek alapelveit a csoport is osztja:



A veganizmus az állatok jogait elismerő és tiszteletben tartó eszmerendszer és életmód. Ily módon elutasítja az érezni képes, öntudattal és személyiséggel rendelkező állatok tárgyiasítását, az árucikk státuszukat, a megspórolható szenvedés okozását. A vegánok elítélik az állati kizsákmányolás révén létrejött termékek és szolgáltatások használatát.



A csoportban felmerült projekt még gyerekcipőben jár, az ötletgazda azt írja, célja egy fizikailag is létező vegán közösség létrehozása Visnyén, amelyhez jelenleg tagokat keres.