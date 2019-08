Állatvédelem

Több mint ötven villanyoszlopot alakítottak át madárbaráttá a Gemencben

Biztonsággal repülhetnek ezentúl a rétisasok és a fekete gólyák a Gemencben, ahol 4 kilométer hosszú vezetékszakaszon 54 villanyoszlopot alakították át madárbaráttá - közölte az E.ON csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint most fejezik be a gemenci erdőn áthaladó 4 kilométeres villamos vezetékszakasz utolsó 400 méterének madárbaráttá alakítását. A Duna-Dráva Nemzeti Parkkal együttműködésben összesen 54 villanyoszlopon végeztek átépítéseket.



Mint írják, a madárvédelmi projekt kivitelezése az év elején indult. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és az E.ON közösen határozták meg, hogy milyen munkálatokat szükséges elvégezni annak érdekében, hogy a gemenci madárvilág számára biztonságosabbá tegyék az erdőn áthaladó vezetékszakaszt.



A Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenc tájegység oszlopaira korábban már kerültek úgynevezett szigetelőpapucsok, azonban a park igazgatósága egy nemzetközi pályázat segítségével lehetőséget kapott egy ennél jobb megoldás megvalósítására.



A közleményben idézik Németh Imrét, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatóját, aki elmondta: minden új hálózatot az állatok számára biztonságos módon tervezik meg, és a már meglévők veszélytelenné alakításával is folyamatosan haladnak a munkálatok. "Ebben a helyismeretet és helyszínre szabott tervezést igénylő munkában a természetvédelmi szakemberek útmutatása, partnersége elsődleges fontosságú" - tette hozzá.



A közleményben idézik még Závoczky Szabolcsot, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóját, aki hangsúlyozta, hogy a lehető legtermészetesebb, zavartalan környezetet szeretnék biztosítani a Gemenc állatvilága, köztük a madarak számára. "A fekete gólyától a rétisason át számos védett faj él ezen a területen, ez az összefogás értük, róluk szólt" - fejtette ki a nemzeti park igazgatója.