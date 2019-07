Hableány-tragédia

Szakértők: hajózásra alkalmatlan volt a Hableány

Két matróz helyett csak egy segítette a kapitány munkáját, vagyis hajózásra alkalmatlan volt a Hableány. 2019.07.31 15:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Index birtokába került legfrissebb szakértői véleményekben úgy fogalmaznak, hogy "a Hableány az esemény idején és helyén az egy fő matróz hiánya miatt nem volt alkalmas a hajózásra."



A lap információi szerint az, hogy a személyzet számát növelni kellene, már az előző hajóbizonyítványba is bekerült. A szakértő azt is hozzáteszi, hogy ezt a hajó vezetőjének kellett volna jeleznie az üzembentartó, vagyis a Panorama Deck Kft. felé.



"Nem igaz, hogy a Hableány alkalmatlan volt, minden hatósági engedéllyel rendelkezett. A plusz egy matróz azt jelentette volna, hogy még egy ember életét veszíti a tragédiában. A radar pedig nem kötelező műszaki felszerelése ezeknek a hajóknak - reagált a hírre Borbély Zoltán, a Panorama Deck Kft. egyik jogi képviselője.



A Hableány közel sem volt olyan műszaki eszközökkel felszerelve, mint a Viking Sigyn szállodahajó. A dél-koreai turistákat szállító városnéző hajón például radar sem volt, ami egyébként nagyban segítette volna a mozgását olyan időjárási körülmények között, mint amilyenek a baleset idején is voltak. A kormányállásából „a körkilátást pedig a felső fedélzeten elhelyezett ponyva és kémény részben korlátozta”.