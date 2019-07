Dunai hajóbaleset

A Vikinget üzemeltető cég fizette az ukrán kapitány óvadékát

A Viking Sigyn hajót üzemeltető svájci cég fizette a május végi hajóbaleset miatt eljárás alá vont ukrán kapitány, Jurij C. óvadékát, és a tartózkodási helyéül szolgáló budapesti lakás bérleti díját is állják - tudta meg a Blikk.



A Hableányt üzemeltető társaság ügyvédje, Dr. Sógor Zsolt a lapnak azt mondta, nem biztos abban, hogy Ukrajna kiadná a kapitányt, ha visszajutna Ogyesszába, ahol él, a nyomozás és a bírósági eljárás alatt pedig elengedhetetlen a jelenléte. Beszélt arról is, hogy a gyászoló családtagok egyöntetű véleménye szerint szükséges a kapitány letartóztatása. Nemcsak szökésétől tartanak, hanem attól is, hogy a hosszú börtönbüntetés elől a 64 éves férfi inkább az öngyilkosságba menekülne.



Sógor elégedetten vette tudomásul a kapitány hétfői őrizetbe vételét, és reméli azt is, hogy a letartóztatásra is sor kerül. A Hableány matrózának családját képviselő Dr. Magyar György szintén helyesli az újbóli őrizetbe vételt és a Kúria állásfoglalását, amiben kimondták, hogy törvénysértő volt az óvadék engedélyezése. Úgy vélik, veszélyes, ha a gyanúsított nincs letartóztatásban, mert tanúkat befolyásolhat, bizonyítékokat semmisíthet meg, és fennáll a szökés veszélye is.