Dunai hajóbaleset

Ismét őrizetbe vették a Viking Sigyn kapitányát

hirdetés

A Kúria ma délután mondta ki, hogy törvénysértő volt az alsóbb fokú bíróságok döntése, hogy óvadékot engedélyeztek a 28 halálos áldozatot követelő dunai hajóbaleset miatt meggyanúsított hajóskapitány ügyében.



Néhány órával ezután ismét őrizetbe vették a Viking Sigyn 64 éves ukrán kapitányát - tudta meg az Index. Az információt Tóth M. Gábor, a férfi ügyvédje is megerősítette, ám többet nem akart mondani, mivel védence jelenleg is a rendőrségen tartózkodik.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság a 2019. május 29-én bekövetkezett dunai hajóbalesettel összefüggésben halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetése miatt folytat nyomozást, amelyben a nyomozók a szállodahajó ukrán állampolgárságú kapitányát gyanúsítottként hallgatták ki.



A szakértők bevonásával folyamatban lévő nyomozásban 2019. július 29-én a nyomozók a kapitánnyal szemben újabb bűncselekmény, 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztása bűntett megalapozott gyanúját közölték. A kapitányt, a 64 éves C. Yuriyt a rendőrök őrizetbe vették - közölte honlapján a rendőrség.