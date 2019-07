Felsőoktatási felvételi

Több mint ötezer hallgatót vettek fel a Pécsi Tudományegyetemre

A Pécsi Tudományegyetemre (PTE) 5186, a tavalyinál csaknem hat százalékkal több új hallgatót vettek fel az idén az általános felvételi eljárásban. 2019.07.25 17:29 MTI

A felsőoktatási intézmény csütörtökön az MTI-vel közölte, az új hallgatók 61 százaléka valamelyik alapképzésen kezdheti meg tanulmányait, az osztatlan és mesterképzéseken 17, illetve 14 százalékuk, a felsőoktatási szakképzéseken pedig 8 százalékuk fog tanulni.



Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is töretlen: a felvettek több mint 81 százaléka a támogatott szakokon kezdheti meg tanulmányait. A jelentkezők idén is a nappali munkarendet preferálták: 72 százalékuk teljes idős képzésen tanulhat majd ősztől - írták.



A PTE közlése szerint a képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartozik az ápolás és betegellátás, az általános orvos, a jogász és a pszichológia szak, de sokan érdeklődtek az osztatlan tanári szakok, valamint a mérnökinformatikus, a fogorvos, a gazdálkodási és menedzsment szakok iránt is.



A legtöbb - mintegy 650 - hallgató az ápolás és betegellátás alapszak különböző szakirányaira érkezik, az általános orvos osztatlan és a pszichológia és a gazdálkodási és menedzsment alapszakokon több mint 200-200, a jogász osztatlan képzésen közel 200, a mérnökinformatikus alapszakon 170, míg az osztatlan tanári szakokon közel 250 hallgató kezdheti meg tanulmányait.



A legmagasabb ponthatárok a germanisztika (német nemzetiségi) (490) a kommunikáció és médiatudomány (461), a nemzetközi tanulmányok (458), a jogász (460), a pszichológia (436) szakon, és az osztatlan tanári szakokon (461) voltak.