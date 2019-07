Felsőoktatás

BGE: évről-évről nő az egyetemre magas pontszámmal bejutók aránya

Évről-évről folyamatosan nő a Budapesti Gazdasági Egyetemre (BGE) magas pontszámmal bejutók aránya - írta az intézmény csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Az egyetem a felvételi adatok alapján úgy értékelt, hogy továbbra is piacvezető az üzleti képzések területén. Az általános felvételi eljárást követően a 2019/2020-as tanévben 6 192 elsőéves kezdheti meg tanulmányait az egyetemen, ami 6 százalékos növekedés az előző évhez képest.



A tavalyi évhez hasonlóan idén is növekedett az állami ösztöndíjasként bekerült hallgatók aránya: a felvett hallgatók 61 százaléka állami ösztöndíjasként kezdi majd meg tanulmányait az egyetemen. Ugyancsak átlag feletti a növekedés a levelező képzésekre felvettek arányában, amely szerintük azt mutatja, hogy a "munka mellett való tanulás egyre elterjedtebb modellé válik".



2019-ben az állami ösztöndíjasként felvett hallgatók arányának további növekedése mellett az idegen nyelvű képzésekre felvettek száma is jelentősen nőtt - közölték.