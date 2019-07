Oktatás

Vizsgálja az Emmi a Szinyei Merse Pál Gimnázium felelősségét a szabálytalan érettségi vizsga miatt

Vizsgálja az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a szabálytalan érettségi vizsga miatt a Szinyei Merse Pál Gimnázium felelősségét.



A minisztérium az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, a kormányhivatali vizsgálat is megerősítette a gimnázium felnőttoktatási tagozatának szóbeli érettségi vizsgáján a kirendelt érettségi biztosok által észlelt súlyos szabálytalanságokat. Az intézmény vezetésének hibája - tették hozzá -, hogy húsz olyan tanulót engedtek érettségizni, akik arra nem voltak jogosultak, mert nem voltak meg a vizsgára bocsátás feltételei. Az érintett diákok jellemzően más középiskolába is jártak, és az átvételkor különbözeti vizsgát kellett volna tenniük. Jogszerűtlen, hogy ez nem történt meg - közölték.



Hozzátették, a diákok érettségijét a kormányhivatal érvényesnek tekinti, de érettségi bizonyítványt csak azután kaphatnak, hogy azokból a tantárgyakból is osztályozó vizsgát tettek, amelyekben korábban nem teljesítették a tanulmányi követelményeket.