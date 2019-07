Migráció

Tavaly minden eddiginél több külföldi telepedett le nálunk

2019. január 1-jén minden korábbinál több, több mint 170 ezer külföldi állampolgár tartózkodott jogszerűen és huzamosan Magyarországon. 2019.07.17 07:09 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A statisztikai hivatal nemrég kiadott több mint 200 oldalas kiadványa szerint az ország népessége továbbra is apad, ám a természetes fogyást adatokkal alátámasztva is mérsékli, egyre nagyobb mértékben enyhítve a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat, azaz, hogy a nemzetközi vándorlásból egyre növekvő pozitív egyenleg mutatkozik.



A Központi Statisztikai Hivatal Magyarország, 2018 című kiadványából ugyanis kiderül, hogy tavaly minden eddiginél több külföldi telepedett le nálunk. Zömében nem az iraki, szíriai, afgán térségekből érkeznek új polgárok, hanem a szomszédos országokból.



Mindenesetre ez a fajta nemzetközi vándorlás egyre nagyobb mértékben segít mérsékelni az ország lakosságának természetes fogyását. A kiadvány szerint 2019. január 1-jén minden korábbinál több, 172,6 ezer külföldi állampolgár tartózkodott jogszerűen és huzamosan Magyarországon, az ország népességének 1,8 százalékát alkotva. Egy év alatt ezen állampolgárok száma 16,6 ezer fővel emelkedett, minden eddiginél nagyobb mértékben - legalábbis 2013-ig visszamenőleg mindenképpen. Akkor még "csak" 133 ezer külföldi állampolgár élt tartósan Magyarországon, vagyis a bevándorlás és a gazdasági migráció ellen vívott, milliárdokba kerülő harcok közepette 6 év leforgása alatt majdnem 40 ezerrel több külföldi állampolgár telepedett le hazánkban.



A lényeg, hogy a bevándorlás pont az utóbbi években gyorsult a leginkább.





A KSH adatai szerint a nálunk élő külföldiek zöme Európából érkezett, főként a környező országokból.

- 12-12 százalék Romániából, valamint Ukrajnából,

- 9,3 százalék Németországból (ez feltehetően a hazánkban termelő német tulajdonú cégekkel is magyarázható), és

- 5,4 százalék Szlovákiából.



A külföldi állampolgárok nemzetiség szerinti megoszlását tekintve évek óta szinte változatlan az Ázsiából érkezettek aránya, 27-28 százalék körül mozog. Mivel az összlétszám emelkedik, a változatlan arány azt is jelenti, hogy az ázsiaiak csoportja is növekszik Magyarországon. Főként egyébként kínaiak és vietnámiak telepedtek le hazánkban.



A 2019 és 2018 közötti növekedés nagyon nagy mértékben köszönhető az ukrán állampolgároknak, akik huzamos ideig tartózkodnak Magyarországon. Leginkább munkavállalás céljából, hiszen 2 év leforgása alatt 5000 ukrán dolgozó helyezkedett el magyar cégeknél.



Az elmúlt években egyre kisebb csoportot képeznek a nálunk tartózkodó románok. Arányuk a teljes külföldi "népességen" belül a 2017-es 16 százalékról előbb 15, majd 12 százalékra mérséklődött tavaly. 2013-ban viszont még sokkal vonzóbb lehetett számukra Magyarország, hiszen akkor a több mint 144 ezer külföldinek a 29 százalékát tették ki.



A huzamosabb idei nálunk tartózkodó ázsiaiakat tekintve 2015 és 2017 között volt látványos a növekedés mértéke. Arányuk ugyanis a négy évvel ezelőtti 22 százalékról 2016-ban 24, majd 2017-re 27 százalékra emelkedett. 2018-ban és 2019-ben már lassabb ütemű volt a bevándorlás mértéke, hiszen arányuk változatlanul 28-28 százalék volt a KSH kiadványa szerint.

Sokan jönnek vissza

2018-ban 18150 magyar állampolgár távozott külföldre, ezzel párhuzamosan pedig 20 ezer korábban kivándorolt állampolgár visszatért. Többségük a szomszédos Ausztriából költözött haza, életkorukat tekintve pedig inkább a fiatalabb korosztály gondolta úgy, hogy érdemes visszatérnie. A hazatérők 65 százaléka 40 évnél fiatalabb, zömében hajadonok vagy nőtlenek - vagyis demográfiai szempontból a legkedvezőbb, családalapítás előtt állók.