Gyilkosság

Fenyő-gyilkosság - Az ügyészség perújítást kezdeményezett P. Tamás ügyében

Az ügyészség perújítást javasol a Fenyő-gyilkosság ügyében P. Tamással kapcsolatban - tudatta a Fővárosi Főügyészség hétfőn közleményben.



"A Fővárosi Főügyészség P. Tamás gyanúsított vonatkozásában a mai napon előterjesztést tesz a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészséghez, amely ügyészség hatáskörébe tartozik a perújítási indítvány benyújtása a Fővárosi Ítélőtáblához" - áll a közleményben. A perújítást a Fővárosi Ítélőtábla rendelheti el.



A Fővárosi Főügyészség közölte: a Fenyő-gyilkosság irataiból P. Tamás gyanúsított kapcsán megállapította, hogy a bizonyítékok alapján vádemelésnek lenne helye, azonban a bíróság előtti felelősségre vonás megfelelő módja az ő esetében nem a vádemelés, hanem a perújítási eljárás. Ugyanis korábban Jozef Rohácot a bíróság több emberen elkövetett emberölés bűntettében mondta ki jogerősen bűnösnek tettesként, és ehhez kapcsolódóan P. Tamást mindössze egy rendbeli emberölés felbujtójaként vonta felelősségre. A Fővárosi Főügyészség azonban bizonyíthatónak látja, hogy P. Tamás nemcsak az Aranykéz utcai emberölésnél volt felbujtója Jozef Rohácnak, hanem a Fenyő-gyilkosságban is, így cselekménye - Jozef Rohác minősítéséhez igazodva - szintén több emberen elkövetett emberölésnek minősülhet.



A főügyészség közleménye kitér arra is, hogy mindez nem érinti a Gy. Tamás elleni büntetőeljárást. A vele szembeni érdemi ügyészi döntés meghozatala folyamatban van. Mivel pedig a gyanúsított a legenyhébb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt többször járt külföldön, ahonnan mindig visszatért, a Fővárosi Főügyészség nem látta indokoltnak a kényszerintézkedés meghosszabbítását, továbbá intézkedett az óvadék visszaszolgáltatásáról is.



Fenyő Jánost 1998. február 11-én este géppisztollyal ölték meg Budapesten, a II. kerületi Margit utcában a gépkocsijában.



A rendőrség idén júniusban közölte, hogy lezárta a Fenyő-gyilkosság vizsgálatát. A megalapozott gyanú szerint Gy. Tamás megbízásából P. Tamás szervezte meg, illetve adott utasítást Fenyő János megölésére, amit Jozef Rohác hajtott végre.



Jozef Rohácot a bíróság néhány éve a Fenyő-gyilkosság és az 1998. július 2-ai Aranykéz utcai négy halálos áldozatot követelő robbantás elkövetőjeként jogerősen életfogytiglanra ítélte, ám a Fenyő-gyilkosság háttere, a felbujtó személye akkor még ismeretlen maradt.



A nyomozás során 2017-ben merültek fel új bizonyítékok, melyek alapján sikerült azonosítani a bűncselekmény többi elkövetőjét - közölte júniusban a rendőrség.



A rendőrség a Fenyő-gyilkosság ügyében tavaly Gy. Tamás volt úszószövetségi elnököt, médiavállalkozót és P. Tamást is gyanúsítottként hallgatta ki. Utóbbi az Aranykéz utcai robbantás és egy másik, szintén két évtizeddel ezelőtti leszámolás, a Prisztás-gyilkosság ügyében jogerősen kiszabott szabadságvesztését tölti. Az 51 éves férfinek még legalább 10 év van hátra a büntetéséből.