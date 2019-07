Állati

Vaddisznók portyáznak az egyik várpalotai lakótelepen

hirdetés

Vaddisznók portyáznak az egyik várpalotai lakótelepen. Volt, aki egy 8-10 tagú vaddisznó kondával is találkozott. Egy másik lakó pedig egy aranysakált is fotózott a környéken. A vadak valószínűleg élelem után kutatnak a városban. A helyi vadászegyesület a bejelentések után vadriasztóval kente be a környék fáit, hogy távol tartsák az állatokat.