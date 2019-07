Fejlesztés

Átadták Budapest egyetlen jódos-sós vizű gyógyfürdőjét

3,4 milliárd forintból újították fel Budapest egyetlen jódos-sós vizű gyógyfürdőjét. A Soroksári-Duna bal partján álló pesterzsébeti fürdőt veszteséges működése miatt évekkel ezelőtt be kellett zárni: a strand 2001, a gyógyfürdő 2005 óta nem fogad vendégeket – mondta Tarlós István főpolgármester a szerdai átadási ünnepségen.



A felújítás 2018 elején kezdődött, a zárt termálfürdőrészt már az év decemberében megnyitották, míg a kinti strandrész az idei szezonra készült el. A felújítás során egy tizenhárom medencés, egész évben üzemelő gyógy- és élményfürdőt alakítottak ki. Modernizálták a helyi védelem alatt álló kupolás „áltörökfürdőt” és egy 4300 négyzetméteres új épülettel is bővült a létesítmény.



A fedett térben tíz medence – jódos-sós vizű termálmedence, termálmedencék, gyerekmedence, kiúszós élménymedence, a terápiás részlegen súly- és kádfürdők, merülőmedencék és Kneipp-medence – várja a látogatókat, míg a kinti részlegen – a felújított hullámmedence mellett – helyett kapott egy gyerek- és egy úszómedence is. A szaunavilág a teljes megnyitás után külön zónaként üzemel majd.

Belépőjegyek Hétköznap Hétvége Kombinált belépőjegy (alapzóna + szaunavilág) Felnőtt belépőjegy 3 600 Ft 3 800 Ft Alapzóna Felnőtt belépőjegy 2 800 Ft 3 000 Ft Gyermek, nyugdíjas és diák belépőjegy 2 400 Ft 2 600 Ft Családi jegy I. (1 felnőtt + 2 gyermek) 5 200 Ft 5 600 Ft Családi jegy II. (2 felnőtt + 2 gyermek) 8 000 Ft 8 600 Ft Családi jegy III. (1 felnőtt + 3 gyermek) 6 400 Ft 6 900 Ft Családi jegy IV. (2 felnőtt + 3 gyermek) 9 200 Ft 9 900 Ft Szaunavilág belépőjegyek Szaunavilág belépőjegy / letéti díj 1500/1000 Ft 1500/1000 Ft Kiegészítő belépőjegy a szaunavilághoz 800 Ft 800 Ft

Tarlós István elmondta, a KEHOP-program keretén belül a főváros, illetve a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. több mint 170 millió forint támogatást nyert a fürdő energetikai fejlesztésére, amelynek eredményeként az energetikai korszerűsítés fenntarthatóvá teszi a fürdő működését, hozzájárul az energiaköltségek csökkenéséhez.



A fürdő területén egy 120 parkolóhely létesült és a fürdő környezetében is további változások lesznek. Ezekről jelenleg is folynak az egyeztetések a pesterzsébeti önkormányzattal. A tervek szerint a közelben még 100 parkolóhelyet hoznak létre.



Szőke László, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. vezérigazgatója elmondta, a régi fürdő mintegy 800 négyzetméternyi területe 4300 négyzetméter fedett fürdőterülettel egészült ki a rekonstrukció során. Közölte, a fürdő déli, hátsó része még zárva marad, annak fejlesztésén még gondolkodnak. A forgalom függvényében döntik majd el, hogy ezen a területen mi valósuljon meg.

Egy kis strandtörténelem

Pesterzsébet Dunaparti részén már a XX. század első évtizedeiben volt strand. Az 1930-ban épült strandmedencét először a Duna vizével töltötték. A fürdőt 1931-ben Földváry János, mint bérlő üzemeltette, amit nyilvános pályázat útján nyert el. A bérlő azonnal jelentős vízkutatásba kezdett, ami viszonylag rövid idő alatt eredményt hozott. Budapesten egyedülálló típusú, jódot, konyhasót és brómot is jelentős mennyiségben tartalmazó hévízre bukkantak. Ez a fajta víz mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok kezelésére alkalmas, ráadásul a jód keringésjavító, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, a bróm pedig idegnyugtató, stresszoldó hatásáról ismert.



A fürdő a II. világháborúban jelentősen megrongálódott, 1950 elején került az akkori Fővárosi Fürdőigazgatóság kezelésébe. Mivel a Duna vize már nem volt alkalmas fürdésre, 1951-ben a két korábbi kutat mélyítették. Ekkor szüntették meg a dunai szabad strandfürdőzést. 1956-ban a fürdőt felújították, illetve a korábbi kút elégtelen vízhozama miatt megkezdődött egy új kút fúrása. Ezekben az években a fürdő három medencéjével váltott napokon üzemelt nők és férfiak számára. Évente 11-12 ezer vendéget fogadott. 1968-ig iszapkezeléseket és masszázsokat is biztosítottak a fürdőben.



Az 1977-ben fúrt újabb kút vizének és az 1979-ben átadott gyermekmedencének köszönhetően a fürdő forgalma ugrásszerűen megnőtt. A kedvező eredmények azonban nem tudták ellensúlyozni a gyógyfürdő-részleg költségeinek emelkedését, mivel a jódos-sós vizet fel kellett melegíteni. Így előbb a strand, majd a gyógyfürdő is bezárt.