Fejlesztés

Szombattól a Margit körúton is elkezdődik a 4-es és a 6-os villamosvonal felújítása

Szombattól a Margit körút Széna tér és Török utca közötti szakaszán is elkezdik a 4-es és a 6-os villamosvonal nyári felújítását - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint az érintett szakaszon az iskolakezdésig pótlóbuszok járnak majd.



A felújítás idején a villamosok július 6-tól 10-ig az Oktogon és a Corvin-negyed között, július 11-től pedig a Margit híd, budai hídfő és a Corvin-negyed között közlekednek majd; közben a nagykörúti vonal mindkét végén pótlóbuszok segítik majd a közlekedést.



Tudatták azt is, hogy a 17-es villamos július 6-tól a tanítási szünet végéig rövidített útvonalon, a Savoya Park és a Széll Kálmán tér között jár majd. A felújítás ideje alatt az Észak-Budáról a belváros felé utazóknak az M2-es metró, Dél-Buda felől a belvárosba utazóknak pedig az M4-es metró használatát javasolja a BKK.



A felújítás miatt korlátozásokra és lassabb haladásra kell számítania az autósoknak is a Margit körúton - helyezte kilátásba a BKK.



Mint írták, a vonal ezen a részén utoljára 20 éve végeztek a jelenlegihez hasonló volumenű rekonstrukciót. A munkálatok során a BKV Zrt. a korábbinál korszerűbb, könnyebben karbantartható vágányokra cseréli a nagy terhelésű járművek sűrű követése miatt elhasználódott sínpályát.



A villamospótlás óhatatlanul okoz kényelmetlenségeket a térség közlekedésében, ugyanakkor a közlekedési szolgáltatócégek mindent megtesznek a megszokottnál nehezebb körülmények enyhítése érdekében - közölte a BKK.