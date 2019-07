Hableány-tragédia

Drámai vallomás a Hableány dél-koreai túlélőitől

Iszonyatos erővel szívta le a víz a Duna mélyére a Hableány utasait. Az utasok látták a Viking Sigynt, a szállodahajó kapitánya viszont a Hableányt nem. 2019.07.03 10:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kihallgatta a rendőrség a dunai hajóbaleset hét dél-koreai túlélőjét. A katasztrófában elhunyt magyar hajóskapitány családját képviselő ügyvéd kapta meg a kihallgatások jegyzőkönyveit, Gulyás Krisztián az Indexnek azt mondta, az iratok szerint a kihallgatásokat sokszor félbe is kellett szakítani, a túlélőket annyira megviselték a rendőrök kérdései.



Volt olyan tanú, aki arról beszélt, hogy az ütközés előtt a Viking Sigyn utasaival még a szemkontaktusa is megvolt. Ezután két nagy lökést éreztek, de a második már teljesen befordította a kishajót a vízbe. Ezután már csak azt érezte, hogy a Hableány iszonyatos erővel szívja le a víz alá, és amikor végre sikerült felküzdenie magát, mindenütt elmerülő és felbukkanó fejeket látott. A dél-koreai turisták azt hallották, ahogy koreaiul azt üvöltik nekik, hogy fogják meg a mentőkötelet, különben meghalnak.



Nem csak az utasok érzékelhették, hogy a szállodahajó túlságosan közel halad mellettük. Az elsődleges szakvélemény szerint 21 óra 4 perckor a Viking radarján feltűnt a Hableány hívókódja, vagyis a szállodahajó kapitányának biztosan látnia kellett az előtte haladó városnéző hajót. Az iratok szerint ugyanis a Viking Sigyn kormányállásának vészjelző rendszere másfél perccel az ütközés előtt hangjelzést adott le, hogy a Hableány túl közel van, mégsem reagált senki. A szállodahajó kapitánya észre sem vette, hogy maga alá gyűrte a Hableányt. Az ukrán kapitánynak csak később szólt valaki, hogy „elütött egy hajót″, ő mégsem állt meg azonnal.



A Hableány május 29-én nem sokkal 21 óra után süllyedt el. Fedélzetén 33 dél-koreai turista és a két fős magyar személyzet utazott. A tragédiát heten élték túl, két személy holttestét továbbra is keresik.