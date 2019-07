Országgyűlés

Illetékmentesen igényelhető a babaváró hitel és az autóvásárlási támogatás

Illetékmentesen igényelhető a babaváró hitel, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása.



Az Országgyűlés kedden 182 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, házszabálytól eltérve fogadta el az illetéktörvény módosítását úgy, hogy a mentesség már a július 1-jétől benyújtott igényekre érvényes legyen.



A változtatás a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Azoknak, akik a törvény hatályba lépése előtt nyújtották be igényüket, az állami adóhatóság fizeti vissza az illetéket. Ehhez igazolniuk kell, hogy azt a babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával kapcsolatban fizették be.



Mindkét támogatás a családvédelmi akcióterv része, amelyet április 1-jén fogadott el az Országgyűlés.



A babaváró hitel 2022 végéig igényelhető, maximum 10 millió forintos, kamatmentes támogatás, amely szabadon felhasználható. Házaspárok vehetik igénybe, ha a feleség legalább 18, de legfeljebb 40 éves, egyikük dolgozik vagy biztosított, büntetlen előéletűek és nincs adótartozásuk. A törlesztés legfeljebb 50 ezer forint lehet, de ha úton van az első baba, a várandósság 12. hetétől felfüggeszthető a visszafizetés. Ha csak egyetlen gyermek érkezik a családba, a hitel mindenképpen kamatmentes marad, de ha három utód születik, a teljes összeget elengedi az állam.



A nagycsaládosoknak új, hétszemélyes autó vásárlásához legfeljebb 2,5 millió forintos támogatást nyújt az állam, maximum a jármű árának 50 százalékáig. Ez a lehetőség is 2022-ig áll fenn.



Július 1-jén a családvédelmi akcióterv további két pontja lépett hatályba: a csok kiterjesztése, valamint a hitelelengedésre vonatkozó szabályozás.



Az akcióterv további három pontból áll: a bölcsődefejlesztési program - a jelenlegi 50 ezer férőhely 70 ezerre bővítése - hosszabb távra szól, a nagyszülői gyed és a négygyermekes édesanyák szja-mentessége pedig január 1-jétől lesz elérhető.